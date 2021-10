Gerade in den Bereichen KI, Datenwirtschaft und Mikroelektronik herrscht akuter Handlungsbedarf, um nicht weiter zurückzufallen. Was der ZVEI sich wünscht. Deutschland hat gewählt, aber noch ist offen, wie die künftige Bundesregierung aussehen wird. Unabhängig davon gibt es viel zu tun - auch in der Elektronik. Der ZVEI sieht vor allem in den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenwirtschaft und Mikroelektronik akuten Handlungsbedarf. ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel appelliert deshalb an die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...