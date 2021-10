Das Recycling von Rohstoffen vermindert systematisch Treibhausgasemissionen - und kann so einen Beitrag zum Erreichen der EU-Klimaziele leisten. Dies belegt die Studie "resources saved by recycling", die das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht im Auftrag der Alba Group erstellt hat. Durch die Kreislaufführung von 4,8 Mio. t Wertstoffe hat die Alba Group danach allein im Jahr 2020 rund 3,5 Mio. t klimaschädliche Treibhausgase eingespart. Eine Menge, die in etwa den Emissionen von 5 Mio. Hin- und Rückflügen zwischen Frankfurt am Main und Mallorca entspricht. ...

