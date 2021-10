Die Analysten von SRC Research stufen die Porr-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 19,0 Euro ein. "Auch wenn die Höhe des Bußgelds mit über 62 Mio. Euro deutlich über unserer Schätzung lag und somit zu einer nach unseren Berechnungen weiteren Belastung von rund 27 Mio. Euro zusätzlich zu den gebildeten Rückstellungen führen wird, konnte das Unternehmen die Guidance für das Gesamtjahr aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung bestätigen. Da unsere Guv-Schätzung bereits sehr konservativ war und sich am unteren Ende der Guidance befand, behalten wir unsere Schätzung alles in allem bei und erwarten weiterhin ein Vorsteuerergebnis von rund 69 Mio. Euro, welches einer Marge von 1,3% entspricht", so die Analysten.

