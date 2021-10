Aktien: Dieser Titel beendet Forschung an mRNA-Impfstoff gegen Corona

Anzeige / Werbung Der meisteingesetzte Impfstoff gegen das Coronavirus ist ein auf der neuartigen mRNA-Technologie basierender. Zugelassene Vakzine liefern bislang nur Biontech und Moderna. Dagegen gibt ein anderer Pharmawert auf. Die Coronavirus-Pandemie scheint mittlerweile in den meisten Industrieländern weitgehend im Griff zu sein: Die Impf-Quoten sind teilweise sehr hoch, erste Impf-Erfolge an den niedrigeren Infektionszahlen ablesbar. Ein Grund für Sanofi, aus der Entwicklung eines eigenen mRNA-Vakzins auszusteigen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, geschieht das trotz positiver erster Studienergebnisse. Ein mRNA-basiertes Vakzin würde zu spät auf den Markt kommen. Man werde sich auf seinen proteinbasierten Covid-19-Impfstoff konzentrieren, hieß es weiter. Das Vakzin ist laut Sanofi bereits in der entscheidenden Phase-III-Studie. Es könne bis Dezember verfügbar sein. Sanofi arbeitet dabei mit Glaxosmithkline zusammen. Zugelassene mRNA-basierte Impfstoffe gegen das Coronavirus bieten aktuell nur das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech und dessen US-Konkurrent Moderna an. Sanofi-Aktie mit leichtem Aufschwung Die Aktie von Sanofi steigt seit März leicht an, befindet sich nun aber nah an der Aufwärtstrendlinie bei rund 83 Euro. Der steigende MACD (Momentum) signalisiert eine positive Dynamik, der nächste Widerstand befindet sich bei 91 Euro. Enthaltene Werte: FR0000120578,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

