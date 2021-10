Die Analysten von Bloomberg Intelligence sind der Ansicht, dass der Goldpreis sein Hoch aus dem vergangenen Jahr bald wieder in Angriff nehmen wird. Das letzte Goldpreishoch sei schließlich nur ungefähr ein Jahr her und es sollte nicht lange dauern, bis das gelbe Metall dieses Niveau wieder erreicht, so die Experten. Gold habe in den vergangenen Jahren eine stärkere Performance hingelegt als fast alle anderen, bedeutenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...