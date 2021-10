Der chinesische Geely-Konzern und seine Tochter Volvo hatten jüngst die Produktion von Polestar-Modellen in den USA angekündigt. Künftig könnten die E-Autos zudem in Europa gebaut werden - der OEM ist auf Expansionskurs. Polestar will seine Elektroautos künftig auch in Europa produzieren, an welchem Standort ist noch unklar. Bisher stellt das Joint Venture von Volvo und Geely seine Fahrzeuge in China her, eine Expansion in die USA wurde bereits verkündet. So soll das neue E-SUV Polestar 3 im Werk von Volvo Cars in Ridgeville, South Carolina, produziert werden. "Unsere Idee ist ja nicht, ein Produkt ...

