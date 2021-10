Die Aktie von Continental (CON.DE) steigt am Donnerstag um 2,35% auf 93,14 Euro und nähert sich dem lokalen Hoch bei 96,25 Euro, das in der Vorwoche ausgebildet wurde. Am Mittwoch hatte der Kurs leicht unterhalb des Schlusskurses vom 20. September mit einer Doji-Kerze geschlossen, die auf unentschlossene Marktteilnehmer hindeutete. Der Abwärtstrend scheint sich nicht zu bestätigen, sodass die Käufer mit einem potenziellen Doppelboden bei 90,67 Euro argumentieren könnten. Bei einem Ausbruch über ...

