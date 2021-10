Immer mehr Konsumenten legen Wert auf nachhaltige Verpackungen. Doch wie können sie beurteilen, ob eine Verpackung wirklich nachhaltig ist? Der Handel und die Konsumgüterindustrie verfolgen verschiedene Ansätze, kennzeichnen Produkte und Verpackungen mit einer Vielzahl von Siegeln, die die Orientierung erleichtern sollen. Ob der Verbraucher sich in diesem Dschungel besser zurechtfindet, ist allerdings fraglich. Ein Mehr an Nachhaltigkeit ist nicht zum Nulltarif zu haben. Investitionen in Nachhaltigkeit müssen sich rechnen; bezahlen muss dies letztendlich der Verbraucher. Doch greift er auch zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...