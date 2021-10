Mit der Übernahme von Crosslink, Cadolzburg, erweitert die Murtfeldt Gruppe ihr Produktportfolio an Faserverbundwerkstoffen. Murtfeldt stärkt damit seine Kompetenzen im Bereich der faserverstärkten Kunststoffe. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen in diesem Bereich breiter und zukunftsorientierter aufgestellt. Künftig will man hier weiter wachsen, zugleich die Möglichkeiten der modernen Faserverbundtechnologien weiter vorantreiben. Das Tochterunternehmen Carbovation, Friedrichshafen, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...