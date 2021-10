Wemo wechselt innerhalb der Hahn Group in die Robotics Division. Auch in der Geschäftsführung gibt es Veränderungen. Die Gründer der Wemo Automation Sven, Olof und Bengt Ståhl übergeben das Zepter der Geschäftsführung an Johannes Kjellgren (CEO) und Håkan Larsson (COO). Gleichzeitig gibt man bekannt, dass Wemo innerhalb der Hahn Group in die Robotics Division wechseln wird. So will man weitere Synergien im Bereich mobiler und kollaborativer Robotik bündeln und diese in das Produktportfolio einfließen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...