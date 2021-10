Der Papierhersteller Progroup will an seinem Standort in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt ein neues Ersatzbrennstoff-Kraftwerk errichten. Die 135 Mio € teure Anlage soll ab Ende 2022 gebaut werden und Ende 2025 in Betrieb gehen, teilte die Progroup mit. Das Kraftwerk soll künftig einen Großteil der Prozesswärme- und Stromversorgung der örtlichen Papierfabrik PM3 des Unternehmens übernehmen. Die ...

