Die Wertschöpfung in Österreich wuchs im 2. Quartal 2021 insbesondere in den krisengeschüttelten Branchen deutlich. Mit der Zunahme des Infektionsgeschehens ab August 2021 schwächte sich das Wachstum aber wieder ab. Die neuerliche Covid 19-Welle wird den Aufholprozess in bestimmten Dienstleistungsbranchen im 4. Quartal abermals dämpfen. Der Konjunkturaufschwung verläuft demnach sektoral heterogen, ist jedoch insgesamt äußerst kräftig. Das Wifo senkt die BIP-Prognose für 2022 nur leicht auf +4,8 Prozent (davor 5 Prozent). Für 2021 wird die Wachstumsrate auf +4,4 Prozent (von 4 Prozent) angehoben, da die Aufwärtsrevisionen im 1. Halbjahr die Abwärtsrevisionen im zweiten überwiegen. "Der Konjunkturaufschwung ist zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...