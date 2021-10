Um 11:29 liegt der ATX TR mit +0.16 Prozent im Plus bei 7430 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.44% auf 18.26 Euro, dahinter Porr mit +1.13% auf 16.16 Euro und Polytec Group mit +0.99% auf 8.18 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15204 ( -0.15%, Ultimo 2020: 13719). - Spannendes Finale in der Runde 1 des Aktienturniers- Vor wichtigem Montag bei S&T- PwC Österreich neuer Partner bei "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast"- Valneva und AT&S-Nachbar GuardBox präsentieren in Wien- PIR-News: Raiffeisen mit ESG-Scoring für 34 Börsenotierte, dazu News von Strabag, Zumtobel, Rosenbauer und Evotec- Unser Robot sagt: Porr, RBI, Marinomed und weitere Aktien auffällig, Bernd Spalt führt den 2. Tag im CEO-Ranking- ...

