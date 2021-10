Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex befestigte sich in der letzten Woche in EUR um +1,5%. Der S&P stieg in EUR um +2,3%, der Stoxx 600 legte um +0,8% zu. Eine ausgeprägte relative Schwäche zum globalen Aktienindex zeigte der Nikkei 225. Er verlor im Wochenverlauf in EUR -6%. Der globale Schwellenländerindex legte in EUR um +0,1% zu. Der Global Economic Surprise Index hat sich im letzten Quartal stark verschlechtert. In diesem Zeitraum gab es einen zunehmenden Überhang an negativen Überraschungen der Wirtschaftsdaten gegenüber den positiven überraschenden Wirtschaftsdaten. Zuletzt ist allerdings eine leichte Verbesserung dieses Indikators erkennbar. Der nachstehende Chart zeigt diesen Indikator und auch den Verlauf des globalen Aktienmarkt-Index. ...

