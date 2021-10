Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX tendierte diese Woche mit einem zarten Plus von 0,6% seitwärts. Dabei profitierte der Wiener Leitindex von der hohen Gewichtung der Banken. Die weiter gestiegenen US-Anleiherenditen und Energiepreise führten zu einer erhöhten Nachfrage der Sektoren Banken, Öl- und Gas und Versorger. So waren Erste Group und RBI erneut unter den Wochengewinnern. Die OMV präsentierte in ihrem Trading Statement für das 3. Quartal starke Indikatoren, die auf ein gutes Ergebnis für das abgelaufene 3. Quartal schließen lassen. Dabei sollten die gestiegenen Öl- und Gaspreise sowie die Raffineriemargen die Ergebnisse unterstützen. Polytec veröffentlichte diese Woche eine Gewinnwarnung infolge von Abrufstornierungen seitens der Autobauer, die ihrerseits ...

