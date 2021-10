Bei Steinhoff drehte sich in den vergangenen Wochen und Monaten alles um den Verhandlungstisch. Denn dort wurden immer wieder Gespräche mit den Gläubigern des milliardenschweren Bilanzskandals geführt, die letztlich in einem Vergleich mündeten. In den Niederlanden wurde dieser Vergleich bereits gerichtlich bestätigt, sodass es nun auf Südafrika ankommt.

Dort gibt es gleich zwei Verfahren: Das oberste Gericht hat ebenfalls über diesen Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...