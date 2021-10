Varta-Aktionäre mussten in den vergangenen acht Wochen einiges einstecken. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn wie der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag für Großinvestoren ankündigte, wird Varta in Kürze mit dem Bau der V4Drive-Zellen beginnen. Aber was ist das überhaupt?

Anmerkung der Redaktion: Wo liegen die Chancen bei Varta? Und wie groß ist das Risiko? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Man wolle die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...