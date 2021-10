BioNTech ist so etwas wie der große Gewinner der Pandemie. Das Mainzer Biotechunternehmen konnte seinen Wirkstoff am schnellsten zur Marktreife bringen und bereits milliardenfach verkaufen. Das spült natürlich ordentlich Geld in die Kassen. Doch ist der Markt für den neuartigen mRNA-Wirkstoff nicht schon bald gesättigt?

Valneva steht in den Startlöchern!

Genau da setzt der französische Impfstoffhersteller Valneva an. Denn die Franzosen haben einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...