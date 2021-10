Mit positiven Vorzeichen konnte der heimische Markt den Handel am Freitag beenden, der ATX konnte nach zwei Verlusttagen in Folge vor allem am Nachmittag zulegen und endete mit einem Plus von 0,2%, was auf Wochensicht gesehen einen Zuwachs von 0,6% bedeutete. Zum Wochenschluss standen in Wien die Ölwerte im Fokus, die OMV legte einen Zwischenbericht, das sogenannte "Trading Update" vor, im dritten Quartal konnte eine deutlich höhere Raffinerie-Marge und teils ähnlich hohe Petrochemie-Marge wie im Vorquartal erzielt werden, die Öl- und Gasproduktion lag von Juli bis September zwar über dem Vorjahreszeitraum, aber etwas tiefer als im Vorquartal und gegenüber dem zweiten Quartal stiegen sowohl die Retail-Margen als auch die Commercial-Margen, in ...

