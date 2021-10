Die Hypo Oberösterreich hat eigenen Angaban zufolge die erste nachhaltige Wohnbauanleihe in Österreich begeben. Das Emissionsvolumen beträgt 30 Mio. Euro. Die Mittel aus der hypo_blue Wohnbauanleihe werden ausschließlich zur Finanzierung des energieeffizienten heimischen Wohnbaus verwendet und tragen damit deutlich zur CO2-Reduzierung bei. "Den Anleger*innen gibt das die Gewissheit, dass ihre Gelder in ökologisch und sozial wertvolle Projekte investiert werden. Für uns ist die Anleihe ein weiterer wichtiger Schritt in unserer strategischen Ausrichtung als Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit. Mit unserer hypo_blue Produktlinie bieten wir eine umfangreiche Palette an nachhaltigen Dienstleistungen vom Konto, über das Online-Sparen bis hin zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...