Druckmittler können zum Problem für die sterile Produktion werden, wie ein Beispiel aus der Impfstoff-Herstellung zeigt. Abhilfe schaffen hier Systeme mit Membranüberwachung - und die lassen sich mittlerweile sogar in digitale Strukturen einbinden. Die eigentliche Beschädigung war klein - der daraus folgende Schaden für den Hersteller von Impfstoffen ging in die Millionen. Was war passiert? Das Unternehmen verschickt den fertigen Wirkstoff von der Produktionsstätte an andere Standorte zur Abfüllung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...