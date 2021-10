by axinocapital Die Aktie von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) stieg in der Nacht im australischen Handel sprunghaft an, denn das Unternehmen veröffentlichte Bohrergebnisse von der RPM-Zone des Estelle Goldprojekts mit Bonanzagraden von 10,1 g/t Gold über die beachtliche Länge von 123 Meter. Am Morgen dürfte sich so mancher europäische Investor verwundert die Augen gerieben haben, ob der Dinge die über Nacht ...

