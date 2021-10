Sikora hat mit der Sikora Poland, Lodz, eine Tochtergesellschaft in Polen gegründet. Die nunmehr 15. weltweit. Der Hersteller und Lieferant von Mess-, Regel-, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme, Sikora baut seine seine Präsenz in Europa mit der neuen Niederlassung in Lodz, Polen weiter aus. Leiter der neuen Sikora Poland ist Jacek Lewandowski. Er verfügt über langjährige Vertriebserfahrung in verschiedenen Industriebereichen, unter anderem in der Messtechnik. Der graduierte Ingenieur mit ...

