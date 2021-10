Um 11:14 liegt der ATX TR mit +0.93 Prozent im Plus bei 7504 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +2.63% auf 8.395 Euro, dahinter Erste Group mit +1.81% auf 39.645 Euro und Porr mit +1.29% auf 16.51 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15196 ( -0.01%, Ultimo 2020: 13719). Das 9. Aktienturnier geht in Runde 2, die vier Gesetzten steigen ein und auf Basis der 8 Duelle sieht man auch (und wir schreiben das auch), wer in der 1. Runde wen geschlagen hat. Herausheben in Runde 2 möchte ich das Duell "Wienerberger vs. RBI"; das ist ja auch ein Duell um einen ATXFive-Platz in den kommenden Wochen. Palfinger vs. Do&Co: Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, Do&Co besiegte in Runde 1 VIG mit 3.07% zu 1.39%.Palfinger ( Akt. Indikation: 37,80 ...

