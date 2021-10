Strabag hat den Auftrag zur Produktion von rd. 36.000 Betonfertigteilen (Tübbingen) für den Tunnelbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke HS2 (High Speed Two) erhalten. Hierfür wird die Strabag bis Ende 2022 eine moderne Produktionsanlage im nordenglischen Hafen Hartlepool errichten und diese auch betreiben. Als Standort für das Vorhaben im Auftrag des Skanska Costain Strabag JV (SCS JV) dient ein gepachtetes Industriegelände in den Hartlepool Docks, das zur Produktions-, Lager- und Transportstätte ausgebaut wird. Mit Lieferbeginn ab Frühjahr 2023 kommen die hochwertigen Tunnelsegmente auf einer der HS2-Baustellen in London zum Einsatz: dem östlichen Abschnitt des Northolt Tunnels, bestehend aus einem 5,6 km langen, zweiröhrigen Tunnel zwischen ...

