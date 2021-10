Ein Plus von fünf Prozent seit Anfang Juni: Warum der Dollar immer weiter steigt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Norwegisches Solarenergieunternehmen ... » Sinopec-Schiefergasfeld Fuling stellt ... Devisen: Ein Plus von fünf Prozent seit Anfang Juni: Warum der Dollar immer weiter steigt Gegenüber vielen wichtigen Währungen hat der Dollar zuletzt deutlich an Wert gewonnen. Was für die Leitwährung spricht - und was mittelfristig zum Risiko werden könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...