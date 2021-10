In Österreich dauern die Ermittlungen wegen möglicherweise kartellrechtswidriger Absprachen in der Entsorgungswirtschaft weiter an. Das erklärte ein Sprecher der Bundeswettbewerbsbehörde auf Anfrage. Die bei den Unternehmen sichergestellten Daten würden weiterhin ausgewertet. Angesichts der Menge von insgesamt 55 Terabyte benötige dies aber einige Zeit. Bei der österreichischen Kartellbehörde ist ...

