CA Immo hat zwei neue Mietverträge in den neu errichteten Bürogebäuden Mississippi House und Missouri Park auf dem River City Prague Campus unterzeichnet, nämlich mit Pure Stage und Novo Nordisk. Nun sind laut CA Immo nur noch 40 Prozent der Büroflächen in diesen Gebäuden verfügbar. Darüber hinaus wurden Absichtserklärungen mit drei weiteren Mietern unterzeichnet, die potenziell zusätzliche 30 Prozent der gesamten Bürofläche mieten werden. Der Bau von Mississippi House und Missouri Park wurde im Juli 2021 abgeschlossen. Die Objekte bieten insgesamt 20.750 m² vermietbare Fläche und befinden sich in einem der begehrtesten Bürostandorte in Prag - Karlín. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 ...

