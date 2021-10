Verbund hebt die Ergebnis-Prognose an. In einem deutlich verbesserten energiewirtschaftlichen Umfeld wird für das Geschäftsjahr 2021 ein berichtetes EBITDA (entspricht dem bereinigten EBITDA) zwischen rund 1.490 Mio. Euro und 1.590 Mio. Euro erwartet. Bisher lag die Prognose bei rund 1.310 Mio. bis 1.410 Mio. Euro. Das berichtete Konzernergebnis wird zwischen rund 740 Mio. und 810 Mio. Euro erwartet, bisher lag die Prognose bei rund 590 Mio. bis 660 Mio. Euro. Das Unternehmen plant für das Geschäftsjahr 2021 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis in Höhe von rund 720 bis 790 Mio. Euro (Prognose bisher: rund 580 Mio. bis 650 Mio. Euro). Die Erhöhung der Ergebnisprognose ist im ...

