Bitcoin stieg am Montag auf ein neues 5-Monats-Hoch und setzte damit die zweiwöchige Kursrallye fort. Die bullische Stimmung wird zusätzlich durch das steigende Interesse institutioneller Anleger gestützt. Laut dem jüngsten Bericht von CoinShares verzeichneten Krypto-Investmentfonds Zuflüsse in Höhe von insgesamt 226 Millionen US-Dollar, was doppelt so viel ist wie in der Vorwoche. Digitale Anlageprodukte verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 226 Mio. USD, womit sich die Zuflüsse in den letzten acht ...

