Köln (ots) -- Bilder, die aus einigen Metern Höhe aufgenommen wurden, zeigen die vielfältigen Objekte, die junge Familien typischerweise im Fahrzeug transportieren- Ford stellt den neuen Tourneo Connect zwei Familien zur Verfügung und bittet sie, die vielen Gegenstände ihres Alltags einmal sorgfältig neben dem Auto anzuordnen- Das Video von der Aktion finden Sie unter: https://youtu.be/gGkNnmmp7HoFord stellt den brandneuen Tourneo Connect zwei Familien zur Verfügung - und bittet sie, die Gegenstände ihres kunterbunten Alltags neben das Auto zu legen. Es soll dargestellt werden, wie viel in seinen Innenraum gepackt werden kann. Das Ergebnis sind aufschlussreiche Bilder, aufgenommen von oben, mit angeordneten Objekten aus dem ganz normalen Familienleben.Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie viele verschiedene Dinge Sie in Ihrem Auto für Arbeit und Freizeit transportieren? Ford engagierte zwei typische Familien, um genau dies herauszufinden.Als erstes wäre da Beatrix, sie betreibt ihr eigenes mobiles Pilates-Business und unternimmt gemeinsam mit ihrem Partner Gary und ihren beiden Kindern im Alter von 10 und 13 Jahren häufig Kurzreisen zurück in ihre Heimat Deutschland. Ihr Hobby ist Kitesurfen, ihre beiden Hunde Islay und Banksy sind ebenfalls oft mit an Bord. Hierfür werden zahlreiche Utensilien und ausreichend Platz im Fahrzeug benötigt. Auch Kwame und Anuli brauchen jede Menge Stauraum, um ihre beiden sportbegeisterten Kinder zum Spielen zu bringen sowie für Familienausflüge mit Cousins, Tanten, Onkeln oder Großeltern. Als professionelle DJs müssen sie außerdem Sound-Equipment zu dem jeweiligen Veranstaltungsort transportieren.Ein Video gibt es bei YouTube unter: https://youtu.be/gGkNnmmp7Ho"Die meisten von uns haben Kinder oder Haustiere auch bisher irgendwie im Auto unterbringen können, aber mit dem neuen Ford Tourneo Connect geht das alles einfacher und bequemer. Von der Ausrüstung für das Kitesurfen bis hin zu einem kompletten DJ-Soundsystem - unsere Bilder zeigen, dass umso mehr in das Auto passt, desto mehr hast Du vom Leben", sagte Andy Hodge, Tourneo Connect Brand Manager, Ford Europa.Die flexible Kabine des Fahrzeugs bietet Platz und drei geräumige Sitzreihen für bis zu sieben Personen. Sowohl die zweite als auch die dritte Sitzreihe lassen sich mühelos zusammenfalten und können bei Bedarf mit wenigen Handgriffen entfernt werden. Sogar der Beifahrersitz kann umgeklappt werden, um etwa Surfbretter oder Leitern mit einer Länge von bis zu drei Metern im Fahrzeug zu transportieren1, wodurch die Notwendigkeit eines Dachträgers entfällt.Der clevere neue Ford Tourneo Connect kann auch helfen, schwierige Parkplatzverhältnisse, innerstädtische Staus und abenteuerliche Reisen zu meistern. Das Fahrzeug kann für Sie Parkplätze finden und automatisch ein- und ausparken. Darüber hinaus bietet es Unterstützung beim Beschleunigen, Lenken und Bremsen im Start-und-Stopp-Verkehr oder auf Autobahnen. So werden Stress und Ermüdung reduziert. Für mehr Traktion auf nassem Gras, im Schnee oder im Sand ist der neue Ford Tourneo Connect auf Wunsch auch mit Allradantrieb erhältlich."Wir reisen viel, wir haben Kinder, wir haben Hunde, wir haben beide ein eigenes Unternehmen. Deshalb brauchen wir ein Auto, das für alle Bereiche unseres Lebens geeignet ist", sagte Gary."Ich liebe diese Farbe, denn sie spiegelt das Meer, den Strand, das Glück und den Himmel wider! Sie verkörpert alles, was ich am Leben liebe", sagte Beatrix."Er sieht zwar von außen wie ein Kleinwagen aus, doch sein Innenraum ist wirklich geräumig und luxuriös", sagte Anuli."Ich kann damit die Kinder zur Schule fahren, zudem können wir Ausflüge im ganzen Land unternehmen. Wir sind sehr aktiv, die Kinder lieben es, Rad zu fahren und schwimmen zu gehen. Wenn wir also alles ins Auto packen und die Dinge dorthin transportieren können, wo wir sie brauchen, macht das unser Leben so viel einfacher", sagte Kwame.Die Technologie des neuen Ford Tourneo Connect hilft sogar, wenn Fahrende noch nicht mit dem Manövrieren eines Anhängers oder Wohnwagens vertraut sind. Dank des intelligenten neuen Anhängerrangierassistenten kann der Anhänger über den Einstellknopf der Außenspiegel geführt werden, der in diesem Fall wie ein Joystick fungiert. Zugleich bieten Hilfslinien auf dem Rückfahrkamera-Bildschirm eine optische Unterstützung, um Hindernisse zu erkennen und Kratzer zu vermeiden.Zu den frischen Karosseriefarben des neuen Modells gehören "Maple Red" sowie das speziell komponierte "Boundless Blue". Der neue Ford Tourneo Connect wird Anfang 2022 bestellbar sein, die Auslieferung an Kunden soll noch vor den Sommerferien beginnen.Übersicht: Die kombinierten Verbrauchs- und CO2-Vorabwerte (WLTP)*AntriebCO2, (g/km)Verbrauch (l/100 km)1,5-Liter-EcoBoost-Benziner84 kW (114 PS), manuell84 kW (114 PS), Automatik144 - 167150 - 1706,3 - 7,46,6 - 7,72,0-Liter- EcoBlue-Diesel75 kW (102 PS), manuell90 kW (122 PS), manuell90 kW (122 PS), Automatik90 kW (122 PS), manuell, Allradantrieb126 - 145126 - 145134 - 151139 - 1594,8 - 5,54,8 - 5,55,1 - 5,85,3 - 6,1* WLTP-Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Tourneo Connect: Bei den kombinierten Verbrauchs- und CO2-Emissionsangaben handelt es sich um Vorabwerte. Die offiziellen Werte werden rechtzeitig vor der Markteinführung bekannt gegeben.1) Ladekapazitäten werden durch das zulässige Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt - je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration - vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die maximale Nutzlast des jeweiligen Modells hin.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH0221/90-17510jschrei5@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5044565