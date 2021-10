Das US-Biotech-Unternehmen Moderna hat den Bau einer mRNA-Anlage in Afrika angekündigt, in der jährlich 500 Mio. Impfstoffdosen hergestellt werden sollen. Der genaue Standort auf dem Kontinent steht noch nicht fest. Das Unternehmen rechnet mit einer Investition von 500 Mio. US-Dollar in die neue Anlage, die neben der Wirkstoff-Herstellung auch Kapazitäten für die Abfüllung (Fill&Finish) sowie die Verpackung bieten soll. Moderna sieht die Anlage als Investition in die Zukunft: Ein genauer Eröffnungstermin ...

