Der Chemiekonzern Dow will im kanadischen Fort Saskatchewan den weltweit ersten integrierten Standort für Ethylen-Cracker und -Derivate mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in Bezug auf Kohlendioxidemissionen bauen. Dazu soll der bisherige Standort umgerüstet und erweitert werden. Das Projekt würde die Ethylen- und Polyethylen-Kapazität des Dow-Standorts in Fort Saskatchewan, Alberta, mehr als verdreifachen und gleichzeitig die bestehenden Anlagen des Standorts auf Netto-Null-Emissionen umrüsten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...