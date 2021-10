Der kanadische Energiekonzern Emera Inc. (ISIN: CA2908761018, TSE: EMA) zahlt am 15. November 2021 eine Quartalsdividende von 0,6625 CAD (Record date: 1. November 2021), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,65 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 58,06 CAD (Stand: 12. Oktober 2021) bei 4,39 Prozent. Im September 2021 gab Emera ...

