Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Austrian Audio Worldwide Roadshow #1 - Stefan Marin, FrequentisIn durch uns veranstalteten physischen Privatanleger-Roadshows haben wir mehr als 500 Präsentationen von Kapitalmarktteilnehmern gehostet, in den digitalen Austrian VIsual Worldwide Roadshows bisher knapp 100. Und nun schlagen wir dieses Kapitel auch Audio auf. Christian Drastil geht in Folge 1 mit Stefan Marin, Head of IR bei Frequentis, die aktuelle Präsentation des Unternehmens durch. Die Slides können freilich unter https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow eingesehen werden oder direkt: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/presentation/frequentis/3979/5Der Podcast für junge Anleger jeden Alters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...