Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) scheint in nächster Zeit einiges vor zu haben: 45 Mio EUR "mehr" durch eine Anleihenaufstockung wollen investiert werden.Während die Eröffnung eines neuen Standortes in Mailand Anfang September durch die Aurelius das Augenmerk auf diesen zukünftig für die Münchener noch interessanteren Markt richtete und "von dort" bestimmt demnächst was zu hören sein sollte, meldet Aurelius Heute eine für Aurelius "klassischen Carve-Out"-Übernahme: Unilux soll wachsen, profitabler werden - losgelöst von einem Eigentümer, der keine Priorität ...

