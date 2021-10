Die Aktie von Henkel (HEN3.DE) fällt am Mittwoch um 1,10% auf 77,10 Euro und setzt ihre mittelfristige Abwärtsbewegung fort. Seit dem Mehrjahreshoch, das am 12. April bei 99,50 Euro erreicht wurde, ist der Kurs um mehr als 20% eingebrochen, was einen Bärenmarkt signalisiert. Die nächste Anlaufstelle für die Verkäufer wäre das 61,8% Fibonacci-Retracement der Mitte März 2020 gestarteten Aufwärtsbewegung, das bei 76,50 Euro zu finden ist. Um im Tageschart einen neuen Aufwärtstrend einleiten zu können, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...