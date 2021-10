Verschobene Börsenzyklen. Wir an der Börse sind, so ehrlich muss man sein, auch nur Menschen. Unfassbar, aber wahr. Und wir Menschen tun uns mit Abläufen leicht, wenn wir sie bereits im Vorfeld kennen oder zumindest abschätzen. Solche regelbasierten Prozesse nennt man übrigens Algorithmen. Diese Bezeichnung wird zwar überwiegend im Computerhandel als Kernvokabel benutzt, es gibt sie aber überall. Schon gar und sehr wohl in uns Menschen selbst. Beispielsweise ist jeder systematische Prozess in unserem Körper nichts anderes als ein Algorithmus. Quasi, von der Verdauung bis zur Impfreaktion, Algos überall. Die BörsianerInnen sind daher auch an den Börsen selbst auf der Suche nach diesen geübten Prozessen oder ...

