Des einen Leid, des anderen Freud, so könnte man die angekündigte Transaktion zwischen der "kämpfenden" Adler und der LEG sehen. Unter dem Druck der Shortseller wird Adler bestimmt nicht die maximal möglichen Preisvorstellungen für sein Portfolio durchgesetzt haben. Für Platow jedenfalls ein Grund, seine positive Einstellung zur LEG Immobilien zu bestätigen: Lange Zeit war es still um LEG Immobilien, nun melden sich die Düsseldorfer mit positiven Schlagzeilen zurück: Der Immobilienkonzern erwirbt 15?350 Wohneinheiten - vorbehaltlich der üblichen Due Diligence - von der derzeit stark in die Bredouille ...

