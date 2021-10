JinkoSolar 3.64% bwarnebold (19195625): Beflügelt von dem neuen Kursziel bei 80,2 $ von Jefferies marschiert die Jinkosolar-Aktie weiter gen Norden. Wir stehen kurz vor dem Ausbruch des symmetrischen Dreiecks auf Tagesbasis, welches ebenfalls ein Kursziel von 80 $ vorsieht. Wir sind mit unserer Position bereits ca. 36 % im Plus und bleiben investiert. Ich bin sogar noch optimistischer und glaube, dass sich Jinkosolar unter der Voraussetzung von weiter steigenden Märkten in den nächsten Jahren vervielfachen kann. (13.10. 11:36) >> mehr comments zu JinkoSolar: www.boerse-social.com/launch/aktie/jinkosolar_holding_co_ltd Südzucker -1.36% yannikYBbretzel (2021XXYY): Aufbau einer neuen Position ... SUEDZUCKER AG O.N ....

