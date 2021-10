Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier, diesmal Nr. 41, 14.10.2021: http://www.boersen-kurier.at- Gute Chancen für heißen Herbst: Experten gehen davon aus, dass der positive Trend des ATX weiterhin intakt ist.- Energiemacht USA: Jens Korte berichtet aus New York- EVN, OMV und Verbund Auswirkungen der Öl- und Gaspreise- Regierungskrise berichtet Andreas Unterberger- Kommentar. Prof. Nouriel Roubini entwirft für uns mehrere wirtschaftliche Zukunftsszenarien- Eurozone. Bulgarien und Kroatien vor der Einführung der Gemeinschaftswährung- Analyse. Zalando investiert weiter in neue Geschäftsfelder- Entertainment. Ein hart getroffenes Segment rechnet wieder mit Wachstum- Gewinn-Messe. Einige Highlights der virtuellen Veranstaltung- Live aus der HV ....

Den vollständigen Artikel lesen ...