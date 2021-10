EURUSD erholt sich am Mittwoch und testet am Nachmittag das 78,6% Fibonacci-Retracement des Abwärtsimpulses, der am vergangenen Montag begann. Um den Trend umzukehren, müsste das Paar das Hoch bei 1,1586 durchbrechen. Solange ein Ausbruch ausbleibt, könnte der Abwärtstrend fortgesetzt werden. Andererseits stehen der EMA21 und der EMA8 kurz vor einer Kreuzung (Golden Cross), was auf zunehmenden Druck seitens der Käufer hindeutet. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst bei XTB maximilian.wienke@xtb.de ...

