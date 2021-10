Hinter den Fans von sogenannten Wasserstoffaktien liegen harte Zeiten. Nach dem tollen Jahr 2020 ging es in diesem Jahr seit Januar im Prinzip quasi durchweg nach unten. Jetzt könnten die Titel, allen voran Plug Power, die Wende eingeleitet haben. Denn seit einigen Tagen kennen die Kurse nur noch den Weg nach oben. So konnte Plug Power zuletzt sechs Tage am Stück zulegen und notiert heute abermals kräftig im Plus.

Damit ist der Kampf um die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...