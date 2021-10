Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,22% auf 90,6, davor 16 Tage ohne Veränderung , Polytec Group -2,63% auf 8,5, davor 4 Tage im Plus (10,51% Zuwachs von 7,9 auf 8,73), ATX -0,46% auf 3724,15, davor 3 Tage im Plus (1,64% Zuwachs von 3680,86 auf 3741,31), ATX Prime -0,36% auf 1880,17, davor 3 Tage im Plus (1,53% Zuwachs von 1858,48 auf 1886,89), ATX TR-0,46% auf 7505,07, davor 3 Tage im Plus (1,64% Zuwachs von 7417,82 auf 7539,64), Bawag -2,64% auf 53,5, davor 3 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 53 auf 54,95), OMV -1,38% auf 52,76, davor 3 Tage im Plus (3,2% Zuwachs von 51,84 auf 53,5), BKS Bank Stamm -1,3% auf 15,2, davor 3 Tage ohne Veränderung . ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Immofinanz (2 Plätze verloren, von 10 auf 12); dazu, SBO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...