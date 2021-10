In der vergangenen Woche sorgte der Batterie-Spezialist Varta für einen regelrechten Paukenschlag in der Branche. Nachdem das Unternehmen seit mehreren Jahren weltweit führend ist im Bereich der Mikro-Batterien will der Konzern jetzt den nächsten Schritt machen. So kündigte der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag für Großinvestoren an, den Markt für E-Mobilität aufmischen zu wollen. Das macht durchaus Sinn.

Varta ist führend im Bereich von Mikro-Batterien

Schließlich ist Varta mit einer Produktionskapazität von rund einer Milliarde Mikro-Batterien weltweit führend. Die Mini-Zellen werden unter anderem in Hörgeräten aber auch in kabellosen Kopfhörern verbaut. So setzt beispielsweise Tech-Gigant Apple in seinen mittlerweile schon legendäre AirPods auf die Mini-Akkus von Varta. Dieses Knowhow will der Konzern jetzt nutzen, um Akkus für ...

