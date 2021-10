Der amerikanische Technologie- und Rüstungskonzern Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010, NYSE: RTX) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,51 US-Dollar ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 16. Dezember 2021 (Record date ist der 19. November 2021). Im April erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 7,4 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,04 US-Dollar ...

