CureVac leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Auf 37,87 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...