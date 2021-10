Was als Single-Board-Computer für Bastler und Studenten begann, ist nun in der Industrie angekommen. all-electronics.de sprach mit Susanne Ertl (Farnell) über den Raspberry Pi, den Pi Pico, über Tools und über Distribution in Zeiten der Bauteileknappheit. Der Raspberry Pi ist erwachsen geworden und hat seinen Einzug in die Industrie gehalten. Susanne Ertl von Farnell über den Erfolg des Single-Board-Computers, den Pi Pico, Distribution in Zeiten der Bauteileknappheit und darüber, warum Entwickler ...

