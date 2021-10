Der internationale Technologiekonzern Andritz hat die an den Hygiene- und Gesundheitskonzern Essity in Mannheim, Deutschland, gelieferten Maschinen für eine Anlage zur Produktion von mechanisch aufbereitetem Faserstoff nach einem neuartigen Verfahren erfolgreich in Betrieb genommen. Die neue Anlage hat eine Kapazität von 100 Tagestonnen und verarbeitet ausschließlich Weizenstroh zur Herstellung von gebleichtem Strohzellstoff für die Tissueproduktion im Werk Mannheim. Bisher verwendet der Standort als Rohmaterial für seine Faserstoffproduktion hauptsächlich FSC- und/oder PEFC-zertifiziertes Durchforstungsholz sowie Holzabfälle aus dem Umfeld der Anlage. Mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage nutzt Essity nun auch landwirtschaftliche Pflanzenreste, um ...

