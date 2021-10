Um 12:28 liegt der ATX TR mit +0.62 Prozent im Plus bei 7552 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.12% auf 31.6 Euro, dahinter Erste Group mit +1.68% auf 39.37 Euro und Warimpex mit +1.23% auf 1.235 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15379 (+0.66%, Ultimo 2020: 13719). - Besonderes Jubiläum beim Verbund- IVA-Initiative mit Termin am 16.11.2021: Young Shareholders Austria, Eintritt frei- PIR-News: Agrana, Wienerberger, CA Immo, Andritz, RBI, CIRA-Jahrestagung, Research zu RHI Magnesita, Erste Group, RBI- Unser Robot sagt: Uniqa, Do&Co, Verbund und weitere Aktien auffällig, Gottfried Neumeister führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Sportradar, Telekom Austria und Agrana- Smeil Nominierungen 2021 - ...

